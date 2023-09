Calcio | Diritti tv De Siervo ' Lega A non si farà prendere per il collo'

(Di lunedì 4 settembre 2023) "Abbiamo un prodotto che ha valore oggettivo e bisogna che i broadcaster lo paghino il prezzo corretto" MILANO - "Pessimista rispetto all'esito delle trattative per iTV? Non sono né ...

...paghino il prezzo corretto" MILANO - "Pessimista rispetto all'esito delle trattative per i...l'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo a margine dell'evento "social ...De Siervo ha parlato del razzismo nel. " Il razzismo è una piaga globale che colpisce tutti ... De Siervo ha parlato anche ditv: è in corso la trattativa privata con le tv interessate. " ...Si tratta nella fattispecie di siti dedicati allo sport e più dettagliatamente al. Purtroppo ... Dopo le istanze presentate da DAZN (che anche in questa stagione detiene iper la messa in ...

De Siervo: «Diritti tv La Serie A non accetterà offerte insoddisfacenti» Calcio e Finanza

'Abbiamo un prodotto che ha valore oggettivo e bisogna che i broadcaster lo paghino il prezzo corretto' MILANO (ITALPRESS) - 'Pessimista rispetto ...Milano, 4 set. – (Adnkronos) – “Pessimista rispetto all’esito delle trattative per i diritti Tv Non sono né pessimista né ottimista, credo che abbiamo un prodotto che ha valore oggettivo e bisogna ch ...