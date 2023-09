(Di lunedì 4 settembre 2023) Milano, 4 set. - (Adnkronos) - "L'impatto delè stato positivo per quanto riguarda la competitività, le prime tresiamo abituati a vederle lì ma ci sono anche altre che stanno disputando un'ottima stagione". Così il presidente della LegaA, Lorenzo, a margine dell'evento 'Social Responsibility – Strategia 2030' a Milano. "LaA negli ultimi anni è stata la lega più competitiva, è una nostra tradizione avere piùcheno per il, ora aspettiamo con ansia l'inizio della Champions", aggiunge

... LorenzoIl presidente della Serie A , Lorenzo, è intervenuto a margine dell'evento "Social Responsibility", organizzato a Milano dalla Lega .ha parlato del livello del ...Ha continuato poi il capitano: 'Stiamo aiutando molto i ragazzi che sono arrivati a integrarsi al meglio a livello di ambiente, di squadra, di indicazioni del Mister e dello Staff [...] Sarà ...Ascoltare ti permette di gestire le tensioni e intervenire quando " e in SkyShow succede ... Non mi sono mai messa nei, ma ero un'adolescente affamata di vita. Volevo uscire e addentarla. ...

Calcio: Casini, 'Serie A è il campionato più competitivo, con più squadre in lotta per il titolo' La Gazzetta del Mezzogiorno

Milano, 4 set. – (Adnkronos) – “L’impatto del campionato è stato positivo per quanto riguarda la competitività, le prime tre squadre siamo abituati a vederle lì ma ci sono anche altre che stanno dispu ...(ANSA) - MILANO, 04 SET - Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, svela che "con la Uefa stiamo lavorando proprio per introdurre in modo più strutturato il concetto di sostenibilità sociale nel ...