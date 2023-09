Calcio | Buffon si presenta da nuovo capodelegazione della Nazionale | “Con un ct così dovrò dire poco”

(Di lunedì 4 settembre 2023) È statoto oggi, lunedì 4 settembre, a Coverciano Gianluiginella nuova veste di Capo Delegazioneitaliana di. Presente anche il presidenteFigc Gabriele Gravina.ha ringraziato per la fiducia ripsota in lui e ha ammesso: «Immaginare la mia figura qui è un qualcosa che mi inorgoglisce e mi stimola, mi rende un uomo felice». L’ex portiere succede in questo ruolo a Gianluca Vialli, scomparso lo scorso 6 gennaio: «Ho un bellissimo ricordo, avevamo uno straordinario rapporto anche fuori dal campo». Quindi il recordman di presenze in Azzurro ha aggiunto: «Non ho la presunzione di poter raggiungere i suoi livelli e sarebbe sbagliato: ognuno di noi ha un percorso proprio attraverso cui matura e riesce a darsi delle ...

E' questo il ruolo che Gigidisegna per se stesso, come nuovo capo delegazione della Nazionale italiana di. Raccoglie una eredità pesante. Quella lasciata da Gianluca Vialli. 'Il ...Il corteggiamento per riportarein Nazionale è iniziato tempo fa: 'Quando stava pensando di smettere con ill'avevo contattato, ma lui ha scelto di continuare a fare il calciatore. ...... per la prima volta davanti ai microfoni nei panni di capo delegazione dell'Italia dopo il suo addio algiocato. Gigiprende il posto che è stato a lungo di Gianluca Vialli : 'Il ...

Buffon allo scoperto su Donnarumma, Vialli, Spalletti e Bonucci: ecco cosa darò all'Italia Virgilio Sport

Italia, Buffon si presenta – Giorno storico oggi per la Nazionale Italiana di calcio che ha accolto la nuova vita del campione del Mondo Gianluigi Buffon. L’ex portiere della Juventus nominato nuovo ...Il nuovo capo della delegazione dell'Italia Gianluigi Buffon ha parlato in conferenza stampa dei portieri più in ascesa del nostro calcio ...