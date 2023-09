Calcio | Buffon debutta da capo delegazione | ' felice di essere qui | Spalletti è l' uomo giusto'

Lo evidenzia Gianluigi, nel giorno della presentazione da nuovo capodelegazione dell'Italia, ruolo ricoperto prima da Vialli. "Con lui - rimarca - avevo un rapporto straordinario: aver la ...Succede adesso cheha 45 anni e ha appena smesso di giocare col Parma, la squadra del suo debutto, altro filo che si è riannodato. Questo, però, è il più logico di tutti, in un ruolo non di ...Gigiè pronto a iniziare la sua nuova avventura con la Nazionale italiana . Appesi i guantoni al chiodo, l'ex numero uno di Juve e Parma ha parlato per la prima volta in conferenza stampa da ...

Italia, Buffon si presenta: il ricordo di Vialli e la chiamata con Bonucci Tuttosport

Le prime parole di Gianluigi Buffon nella nuova veste di Capo Delegazione Azzurro. Con lui il Presidente Federale Gabriele Gravina, che dopo Gianluca Vialli, ha deciso di affidare l’incarico al ...Firenze, 4 set. – (Adnkronos) – Giornata di prime volte a Coverciano, dove nel pomeriggio la Nazionale sosterrà la prima seduta di allenamento agli ordini del neo Ct Luciano Spalletti. Due giorni dopo ...