(Di lunedì 4 settembre 2023) Nella notte ad Amantea, in, un uomo stavando in compagnia di altre persone ad uno spettacolo pirotecnico a conclusione della festa patronale quando, per cause in corso di accertamento, è stato travolto e ucciso da unin transito. La vittima è un 27enne e il fatto è accaduto nella stazione ferroviaria Campora San Giovanni-Serra Ajello. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava sul posto in compagnia di altre persone perre allo spettacolo pirotecnico a conclusione dei festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola organizzati nella frazione di Campora.

Nella notte ad Amantea, in, un uomo stava assistendo in compagnia di altre persone ad uno spettacolo pirotecnico a ... per cause in corso di accertamento, è stato travolto e ucciso da un...commenta Tragedia ad Amantea (Cosenza), dove un 27enne è stato travolto e ucciso da unin transito mentre stava assistendo a uno spettacolo pirotecnico a conclusione della festa patronale. Il fatto è accaduto nella stazione ferroviaria Campora San Giovanni - Serra Ajello. Sono in ......travolto da unmentre assisteva vicino ai binari della ferrovia ai tradizionali fuochi d'artificio di conclusione della tre giorni di festeggiamenti in onore al Santo patrono della. Al ...

Calabria, treno lo investe mentre assiste a fuochi d'artificio: morto Sky Tg24

Un 27enne è morto travolto da un treno ad Amantea, in Calabria: il giovane stava assistendo ai fuochi d'artificio per la festa patronale. Tragedia in Calabria, ad Amantea, dove un giovane di 27 anni è ...Tragedia in Calabria. Stava assistendo in compagnia di altre persone ad uno spettacolo pirotecnico a conclusione della festa patronale quando, per cause in corso di accertamento, è ...