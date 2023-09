Cade un enorme albero al parco Goisis | abbattimento in vista per altri esemplari

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 4 settembre 2023) Bergamo. Una caduta improvvisa, non causata da vento o condizioni atmosferiche avverse. Nel, nel quartiere cittadino di Monterosso, un grosso pino si è schiantato al suolo nella serata di sabato 2 settembre, verso le ore 19. Immediato l’intervento della Polizia Locale che ha prontamente allertato i Vigili del Fuoco che, giunti sul posto con un agronomo, hanno delimitato l’area con dei sigilli per scongiurare potenziali pericoli. “Si è trattato dello schianto di un pino dalle dimensioni considerevoli che dall’esterno non risultava avere particolari problemi: piuttosto sembrava godere di ottima salute – commenta Marzia Marchesi, Assessore al Verde Pubblico del Comune di Bergamo -. Tuttavia, una volta aperto, il pino si è rivelato completamente vuoto: evidente la mancanza di un fittone, la parte di radice che ancora l’esemplare al ...