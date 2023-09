Buon compleanno Amadeus | Bruno Socillo | Giorgio dell’Arti…

(Di lunedì 4 settembre 2023)dell’Arti, Riccardo Meggiorini, Carmen Consoli, Cino Ricci, Renata Pisu, Umberto Broccoli, Stefania Casini, Ilvo Diamanti, Fatih Terim, Maddalena Crippa, Renzo Lusetti, Manuela Ghizzoni, Francesco Fiori, Filippo Nogarin, Chiara Dedè, Stefano Gross, Marta Bechis, Antonio Celentano, Silvia Stibilj… Oggi 4 settembre compiono gli anni:, giornalista;Segre, avvocato, giornalista, politico; Astorre Zanolla, ex calciatore; Alberto Plebani, attore; Piero Golin, ex calciatore; Cecilia Zupancich, ex cestista; Pasquale Mistretta, ingegnere; Giovanni Colonna, archeologo; Cino Ricci, velista, telecronista sportivo; Renata Pisu, giornalista, scrittrice, traduttrice; Valentina ...

...il diciottesimoarrivo Susan. 'La principessa era così tanto affezionata a questa cagnolina che se la portò in luna di miele nel 1947 con il principe Filippo'. Il novello sposo fece...Oggi è ildi Emil Ceide, attaccante classe 2001 del Sassuolo: ecco la sua storia e l'arrivo in neroverde Oggi Emil Ceide compie 22 anni. E vale per lui, come per tutti i coetanei, quel che il ragazzo ...... festeggiare ila Venezia è ormai un portafortuna: 'Compio trentaquattro anni. Da dieci, ... sono in un periodo di evoluzione e di maturazione giunti apunto. Sono molto proiettata in ...

Buon compleanno a Nicola Pietrangeli: la leggenda del tennis compie 90 anni Corriere TV

Salma Hayek ha festeggiato il suo 57º compleanno in grande stile. L’attrice sfoggia un bikini rosso audace mentre si rilassava in spiaggia. Le immagini della sua celebrazione sono diventate ...La figlia di David Beckham e Victoria, Harper Beckham è diventata ormai una It Girl, ovvero una ragazza che riesce ad influenzare la moda e anticipare i trend. Harper lo ...