Gigi è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la Nazionale italiana. Appesi i guantoni al chiodo, l'ex numero uno di Juve e Parma ha parlato per la prima volta in conferenza stampa da capo delegazione azzurro. Il presidente federale Gabriele Gravina gli ha ceduto i gradi di capo delegazione azzurro della squadra.

Buffon, la prima conferenza stampa con la Nazionale italiana. Rivivi la diretta Corriere dello Sport

"Spalletti è l’uomo giusto al momento giusto". Giornata di prime volte a Coverciano, dove nel pomeriggio la Nazionale sosterrà la prima seduta di allenamento agli ordini del neo Ct Luciano Spalletti.Gianluigi Buffon, ex leggenda della Juventus e della Nazionale, ha parlato in conferenza come nuovo capo delegazione degli azzurri.