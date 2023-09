Buffon | «La Figc ha saputo rispondere alla crisi Mancini Spalletti è l’uomo giusto al momento giusto»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 4 settembre 2023) Gianluigiha parlato in conferenza stampa da Coverciano: è lui il nuovo capo delegazione della Nazionale italiana.si è presentatostampa ed al pubblico. «Ringrazio chi mi ha voluto qui. Immaginare la mia figura qui è un qualcosa che mi inorgoglisce e mi stimola, mi rende un uomo felice. Torno in un ambiente che penso di conoscere abbastanza bene. Il sunto del mio ruolo è dare un piccolo contributo in quelle che saranno tutte le dinamiche che andremo a vivere in futuro».e il ricordo di Vialli, al quale subentra come ruolo: «Il ricordo è immenso e bellissimo, avevamo un rapporto straordinario fuori dal campo. Ci scambiavamo continuamente le maglie, c’era una condivisione totale e devo dire che sarebbe sbagliato pensare di arrivare subito al suo livello. Ognuno di noi ha un proprio passato, un ...