Buffon | Con Spalletti l' Italia ha trovato l' uomo giusto al momento giusto

(Di lunedì 4 settembre 2023) AGI - "Questo incarico mi stimola e mi rende unfelice perché torno in un ambiente che penso di conoscere abbastanza bene". Il nuovo capo delegazione della Nazionalena di Calcio, Gianluigi, è stato presentato a Coverciano, nel suo nuovo incarico per gli azzurri. "E penso che anche in questa nuova veste il sunto emotivo del mio ruolo è poter dare un piccolo contributo, un piccolo mattoncino in tutte le dinamiche che andremo a vivere in futuro". Il pensiero a Vialli "Di Vialli il ricordo è immenso e bellissimo, avevamo un rapporto straordinario anche fuori dal campo, ci scambiavamo le maglie e c'era una condivisione totale. Devo dire che poter pensare, avere la presunzione di essere da subito al pari suo o raggiungere i suoi livelli sarebbe sbagliato". "Perché ognuno di noi ha un proprio passato, un proprio ...

Spalletti uomo giusto al momento giusto' Ad assistere alla conferenza stampa, anche Luciano Spalletti seduto in prima fila e per il qualesi esprimechiarezza: 'In questi giorni poi ho ...poi fa alcuni nomi. 'A cominciare da Vicario,un'esperienza importante in Premier League; Provedel,che è stato secondo me il miglior portiere dell'anno scorso in serie A; Meret che ha ...Poi, 'quandoha deciso di smettere siamo tornati alla carica e luigrande entusiasmo ha accettato questo ruolo e ha citato Vialli e Riva. Sono convinto che Gigi possa entrare nell'olimpo ...

Il presidente della Federcalcio pungola l'ex Commissario Tecnico della Nazionale, dimessosi a poche settimane dai prossimi impegni degli Azzurri.Tutti gli altri hanno fatto un percorso e stanno dando delle risposte importanti". Buffon poi fa alcuni nomi. "A cominciare da Vicario, con un'esperienza importante in Premier League; Provedel,che è ...