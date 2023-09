Buffon | Con Spalletti l' Italia ha trovato l' uomo giusto al momento giusto

Leggi su agi

(Di lunedì 4 settembre 2023) AGI - "Questo incarico mi stimola e mi rende unfelice perché torno in un ambiente che penso di conoscere abbastanza bene". Il nuovo capo delegazione della Nazionalena di Calcio, Gianluigi, è stato presentato a Coverciano, nel suo nuovo incarico per gli azzurri. "E penso che anche in questa nuova veste il sunto emotivo del mio ruolo è poter dare un piccolo contributo, un piccolo mattoncino in tutte le dinamiche che andremo a vivere in futuro". Il pensiero a Vialli "Di Vialli il ricordo è immenso e bellissimo, avevamo un rapporto straordinario anche fuori dal campo, ci scambiavamo le maglie e c'era una condivisione totale. Devo dire che poter pensare, avere la presunzione di essere da subito al pari suo o raggiungere i suoi livelli sarebbe sbagliato". "Perché ognuno di noi ha un proprio passato, un proprio ...