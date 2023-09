Buffon | Con Spalletti l' Italia ha trovato l' uomo giusto al momento giusto

(Di lunedì 4 settembre 2023) AGI - "Questo incarico mi stimola e mi rende unfelice perché torno in un ambiente che penso di conoscere abbastanza bene". Il nuovo capo delegazione della Nazionalena di Calcio, Gianluigi, è stato presentato a Coverciano, nel suo nuovo incarico per gli azzurri. "E penso che anche in questa nuova veste il sunto emotivo del mio ruolo è poter dare un piccolo contributo, un piccolo mattoncino in tutte le dinamiche che andremo a vivere in futuro". Il pensiero a Vialli "Di Vialli il ricordo è immenso e bellissimo, avevamo un rapporto straordinario anche fuori dal campo, ci scambiavamo le maglie e c'era una condivisione totale. Devo dire che poter pensare, avere la presunzione di essere da subito al pari suo o raggiungere i suoi livelli sarebbe sbagliato". "Perché ognuno di noi ha un proprio passato, un proprio ...

infatti, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, è stato arruolato per seguire da vicino la nazionale,la quale ha sempre avuto un rapporto strettissimo, oltre ad averla portata, da ...Sui possibili rimpiantila maglia dell 'Italia , Gianluginon ha dubbi: ' Non ho rimpianti di nessun tipo. Fare gare d'addio è una cosa che non mi va perché credo sia malinconico, ......perché so che questa squadra è in mani salde tra Spalletti come allenatore ecome capo delegazione. Se è vero che ognuno di noi deve fare il massimo, credo come presidente Federalequeste ...

Raggiunto dai microfoni del Tg1 Gigi Buffon conferma il progetto delle nozze con Ilaria D’Amico per l’estate 2024 e ne approfitta per spendere dolci parole d’amore per la giornalista, con la quale fa ...Buffon ha citato anche Meret ... senza toccare Donnarumma che è un portiere consacrato“. “Lui ormai se la gioca con i primi della classe mondiale. Tutti gli altri hanno fatto un percorso e stanno ...