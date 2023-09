Bufala Fest | cinque giorni all’insegna della filiera bufalina

(Di lunedì 4 settembre 2023) Unaa dedicata all’interaa Napoli A presentare il programmasettima edizione delil direttore organizzativo Antonio Rea, il direttore artistico Francesco Sorrentino e Leonardo Massa, country manager di MSC Crociere. La conferenza stampa ha avuto luogo sulla nave ammiraglia MSC World Europa. La protezione ambientale e il rispetto per il territorio è alla basepartnership tra MSC e il, per questa ragione è stata scelta come location dell’incontro la nave più green al mondo. La settima edizione delival avrà inizio giovedì 7 settembre. L’inaugurazione, che si terrà alle ore 12.30, era precedentemente prevista per mercoledì 6 settembre, ma in rispetto del ...

Quest'anno il "2023" - che si terrà dal 7 al 10 settembre in Piazza Municipio a Napoli - avrà come tema lo sviluppo dell'AgriFoodTech. E Cia Campania nella Talk Area "Giardino delle Idee", subito dopo l'...Napoli . Dal 7 al 10 settembre a Piazza Municipio si svolge il '2023 ' dedicato allo sviluppo dell' AgriFoodTech . Nella Talk Area 'Giardino delle Idee', alle 12 di giovedì 7 si svolgerà un incontro dedicato al tema ' Prevenzione e gestione del rischio ...'Siamo assolutamente contrari all'organizzazione dell'evento '- Non solo mozzarella' in piazza Municipio - lo dichiara Liliana Langella, presidente Aicast (Associazione Industria, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo) Napoli - . Questa rinnovata ...

Anche gli organizzatori del ‘Bufala Fest’, la cui settima edizione si terrà, per la prima volta, in piazza Municipio, hanno deciso di rispettare la memoria di Cutolo e di rinviare la prima giornata ...Il primo cittadino ha chiesto al Viminale un rafforzamento delle forze dell'ordine. Il Bufala Fest previsto in piazza Municipio slitterà di un giorno: si terrà il 7-11 settembre, invece del 6-10 ...