Brutta avventura per pilota Sainz | rapinato del Rolex

(Di lunedì 4 settembre 2023) (Adnkronos) –ieri per ildella Ferrari Carlosdi un costosomentre era a Milano. Lo spagnolo è riuscito però a bloccare i treri. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Lo spagnolo è riuscito però a bloccare i tre rapinatoriieri per il pilota della Ferrari Carlos Sainz, rapinato di un costoso Rolex mentre era a Milano. Lo spagnolo è riuscito però a bloccare i tre rapinatori.Ennesimo furto nel quartiere Arbostella a Salerno.sorpresa per Francesco Granozi, fondatore del gruppo i Musicastoria, da oltre venti anni sui ...Ersilia Gillio Ho iniziato la mianel ...Il natante, con i fanali di via in avaria, è stato scortato fino all'ormeggio, mentre i protagonisti dellasono sbarcati in sicurezza al porto di Salerno.

F1 | Brutta avventura per Sainz: è stato rapinato a Milano Motorsport.com - IT

Dalla felicità per aver centrato il primo podio stagionale in Formula 1, per di più nella gara di casa della Ferrari, a Monza, alla paura per essere stato sfortunato protagonista di una rapina ...Brutta avventura per Carlos Sainz a Milano dopo aver conquistato un terzo posto nel Gp d'Italia a Monza Intorno alle 20.30 di domenica 3 settembre il pilota spagnolo della Ferrari ha subito una rapina ...