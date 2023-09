Unche secondo diversi parlamentari di Forza Italia di oggi, ma presenti anche nella scorsa ... Oggi, dopo aver criticato per mesi l'atteggiamento a suo dire succube dei ministri azzurri, ...Clamore hanno riscosso le dimissioni per protesta del presidente del Cnel, scartato alla ... Poi mi sono svegliato dalmadido di sudore, ma non stupito dal. L'Italia è la vera casa ...Clamore hanno riscosso le dimissioni per protesta del presidente del Cnel, scartato alla ... Poi mi sono svegliato dalmadido di sudore, ma non stupito dal. L'Italia è la vera casa ...

Brunetta: "Sogno 5 milioni di lavoratori regolari in più, e che siano soprattutto donne" La7

"Se avessimo cinque milioni di posti di lavoro regolari in più, soprattutto donne, cambierebbe tutto, perché cinque milioni di posti di lavoro regolari rimettono in equilibrio tutte le variabili". Lo ...SANGIOVANNESE: Timperanza, Di Rienzo (80’ Lorenzoni), Romanelli, Farini (87’ Baldesi), Nannini, Rosseti, Massai (80’ Disegni), Sacchini, Regolanti (79’ Iaquinta), Zhar, Senesi (75’ Caprio). A disp.: M ...