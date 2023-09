Brasile | la fuga rocambolesca di un prigioniero da un furgone Sembra la scena di un film

(Di lunedì 4 settembre 2023) il fuggitivo non si spevanta, non si ferma, e scompare rapidamente su Tg. La7.it - Un video di pochi secondi cheuscito direttamente da unpoliziesco. Siamo a ...

... in. Una telecamera di sicurezza riprende il momento esatto in cui un detenuto si prende gioco dei poliziotti e riesce a sfuggire loro sotto il naso. La dinamica dellaDoveva essere ...... stava cercando la terza potenziale vittima per poi eclissarsi e scappare in. Non sapeva ... l'ultima auto abbandonata da Berloso ormai in, hanno visto l'arma lì sui sedili. Un'arma antica ...La squadra di Ancelotti, decisa a tentare la primadella stagione. Valencia e Rayo Vallecano, ... Minsk 16:00 Slavia Mozyr - Belshina 18:00SERIE A Athletico - PR - Atletico - MG 21:00 ...

Brasile, la fuga rocambolesca di un prigioniero da un furgone ... TGLA7

Vedremo, domenica, Italia-Porto Rico, Serbia-Repubblica Dominicana, Spagna-Canada e Lettonia-Brasile tutti come veri e propri ottavi ... proprio Towns a indicare la via ai suoi, che provano la fuga ...Il presidente Lula sta ripristinando i finanziamenti per le arti del suo Paese, con nuovi progetti tra cui un «museo transitorio» che esplora la storia della diaspora africana del Brasile ...