Brandizzo | non è vero che mancano soldi per la manutenzione ferroviaria | si spende poco e male

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 settembre 2023) Che ci fosse un problema di sicurezza, di gestione, di costi e di programmazione nelladella reteè noto da tempo. I dati, resi noti dai sindacati, sono agghiaccianti. Sicurezza, tra il 29 marzo 2018 e il 30 agosto 2023, si registrano – in media – un morto ogni 115 giorni ed un infortunio grave ogni 57 giorni. Gestione, tempi stretti e interventi spesso in ritardo e non completi. A Pioltello, si sapeva da mesi che il giunto era da riparare, però nessuno dei dirigenti di RFI si era preso la responsabilità di chiudere la frequentatissima linea Milano-Treviglio per qualche ora (disastro annunciato). Carenze di programmazione e nella definizione delle priorità di intervento da parte di RFI. Continue interferenze delle compagnie ferroviarie Trenitalia, Italo, Cargo merci, DB cargo ecc. che non vorrebbero mai subire ritardi oltre a ...