Brandizzo | l’inchiesta sulla strage procede a rilento? Colpa del personale mancante alla procura di Ivrea

(Di lunedì 4 settembre 2023) Le indagini sulle cause e le responsabilità dello schianto del treno diin cui sono morti 5 operai non potranno che essere lunghe. Per le molte parti da sentire, le verifiche tecniche da svolgere e gli aspetti delicati della vicenda, certo. Ma anche per una ragione ben più banale, eppure strutturale: la carenza dinegli uffici giudiziari delladi. A segnalare lo stato di «sofferenza» dei suoi uffici è stata oggi la stessatrice capo di, Gabriella Viglione. «Indagini come queste richiedono tempo. E da noi durano anche di più perché siamo in pochi», ha detto Viglione, citata dall’Ansa. Già negli scorsi giorni la titolare delaveva segnalato che i tempi delle indagini...