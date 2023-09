Brandizzo | Landini in corteo a Vercelli | Il sistema di appalti va cambiato

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 settembre 2023) Maurizioalla manifestazione organizzata dai sindacati dopo la strage di, nel Torinese, dove cinque operai hanno perso la vita investiti da un treno. "Morti inaccettabili, è ildie subche non funziona e va", afferma il segretario generale della Cgil. "Quello che è successo qui è un tema che non riguarda solo le ferrovie, ma anche l'edilizia e ildelle manutenzioni", aggiunge il leader del sindacato. "Finché la sicurezza è considerato un costo e non invece un investimento o un vincolo sociale, è chiaro che queste situazioni non si cambiano", prosegue. "Il governo - ha detto ancora il numero uno della Cgil - ha liberalizzato i subin un ...