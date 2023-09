Brandizzo | la testimone chiave è in procura a Ivrea

... in veste di, l'addetta alla sala controllo delle Ferrovie a Chivasso in servizio nel momento dell'incidente costato la vita, ala sera del 30 agosto, a cinque operai. Nelle sue ...La strage diè stata causata da una pratica comune: l'avvio dei lavori in anticipo, perché tutti ... Le pubbliche ministere Valentina Bossi e Giulia Nicodemo hanno chiamato comel'ex ...... così i truffatori incastrano le vittime 31/08/23 Fotogallery -, Mattarella sul luogo ... Fino a quando ilnon dice che la foto più o meno corrisponde'. Come fa a essere sicuro che l'...

Brandizzo, in Procura testimone chiave: aveva detto di non cominciare i lavori TGLA7

Comiciano a emergere dettagli inquietanti nella riocostruzione della strage di Brandizzo. Soprattutto in merito alle responsabilità. Nel pomeriggio di lunedì 4 settembre è stata convocata in Procura ...La legge prevede solo due “notturni” a settimana, ma la norma viene aggirata con la formula della chiamata volontaria ...