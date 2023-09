Brandizzo | la strage in diretta nell’ultima telefonata al cantiere | la ricostruzione choc

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 4 settembre 2023) Nella notte tra il 30 e il 31 agosto 2023, sono morti cinque operai alla stazione di, uccisi da un treno in corsa. La Procura di Ivrea ha segnato nel registro degli indagati i due sopravvissuti alla. Il primo è Antonio Massa, 46 anni, addetto di Rfi alin cui lavoravano le vittime della società Sigifer di Borgovercelli. Il secondo indagato è Andrea Girardin Gibin, 52 anni di Borgo Vercelli, capodella Sigifer. Entrambi hanno visto i colleghi morire davanti ai loro occhi. La procura non esclude il dolo eventuale per i reati di omicidio e disastro., ladell’incidente ferroviario che è costata la vita a cinque operai I due indagati per l’incidente ferroviario, ancora sottoper l’accaduto, saranno ...