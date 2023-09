Brandizzo | la mamma di Michael | «Anche a me mandò la foto della croce | gli dissi di stare tranquillo Non ce l’ho col suo capo»

Leggi su open.online

(Di lunedì 4 settembre 2023) Rosalba Faraci ha 61 anni e da cinque giorni con lei non c’è più, il suo unico figlio, perduto nella notte drammatica di. «Io non giudico nessuno, tantomeno lui», dice con calma, parlando di Antonio Massa, il tecnico di Rete ferroviaria italiana che ha dato il via libera per l’apertura del cantiere, senza avere la conferma dell’interruzionelinea. «È un lavoratore, era lì per dare da mangiare ai suoi figli e immagino che oggi sia un umo morto dentro», continua Rosalba, «Non mi permetto di buttargli laaddosso. Spero che si vorrà guardare a tutto il sistemasicurezza,più in alto di lui». Il crocifisso sui binari «Spero che il sacrificio di mio figlio e degli altri almeno non sia stato invano, che le cose possano migliorare perché nessun ...