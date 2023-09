Brandizzo | in Procura testimone chiave | aveva detto di non cominciare i lavori

'Sic Europe, società che attraverso la controllata Twe si occupa del trasporto ultimo miglio per Amazon relativo alla sede di, invita a non abbassare la guardia sul tema della sicurezza del ...Comiciano a emergere dettagli inquietanti nella riocostruzione della strage di. Soprattutto in merito alle responsabilità. Nel pomeriggio di lunedì 4 settembre è stata convocata inad Ivrea, in veste di testimone, l'addetta alla sala controllo delle Ferrovie a ..., convocati ingli ex colleghi delle vittime. Si vuol capire se iniziare i lavori prima dei documenti fosse una prassi 04 Settembre 2023 La dinamica dell'accaduto non è ancora chiara,...

La strage di operai a Brandizzo, la Procura di Ivrea: «L’incidente poteva essere evitato, procedure non... Corriere TV

Si è svolta oggi in procura a Ivrea l'acquisizione di testimonianze nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente ferroviario di Brandizzo che nella notte fra il 30 e il 31 agosto ha causato la morte di 5 ...Comiciano a emergere dettagli inquietanti nella riocostruzione della strage di Brandizzo. Soprattutto in merito alle responsabilità. Nel pomeriggio di lunedì 4 settembre è stata convocata in Procura ...