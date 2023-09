Brandizzo | al corteo i parenti degli operai morti | “Vogliamo giustizia e chi ha sbagliato paghi”

(Di lunedì 4 settembre 2023) “solo”. È la richiesta dei familiari di Michael Zanera, uno dei cinquenella notte tra mercoledì e giovedì a, nel torinese. Insieme agli altri Michele è stato travolto da un treno mentre stava eseguendo lavori di manutenzione sui binari. I, con in mano la foto della vittima, hanno partecipato alsilenzioso promosso dai sindacati sfilando per le vie della città., iuccisi sfilano al“Ci vuole più sicurezza sul lavoro – hanno detto – tante promesse ma poi non cambia mai nulla”. Anche il papà e il fratello di Kevin Laganà, il più giovaneo della tragedia ferroviaria hanno ...

Ilsilenzioso organizzato dai sindacati a Vercelli dopo la tragedia diha sfilato dalla stazione di corso Garibaldi alla Prefettura cittadina. Le immagini dei manifestanti in marcia. ...Dopo la tragedia dei cinque operai travolti e uccisi a(Torino), dice da Vercelli, dove partecipa alper le cinque vittime: 'È caricato tutto sulla pelle dei lavoratori , è il ...manifestazione_.jpg Ci sono striscioni con i visi delle vittime e altri che ricordano ... Ilè partito dalla stazione ferroviaria per poi arrivare davanti alla Prefettura. Qui i ...

Strage di Brandizzo: a Vercelli il corteo in memoria dei 5 operai travolti sui binari - Inchiesta sull'incidente, primi testimoni in procura a Ivrea - Inchiesta sull'incidente, primi testimoni in procura a Ivrea RaiNews

Due gli indagati per l’incidente ferroviario di Brandizzo: uno dei due è Antonio Massa, l’addetto di Rfi al cantiere e che aveva il compito come “scorta-ditta” di comunicare il nulla osta del ...(LaPresse) “Malgrado lo si dica da anni non si riesce ad invertire la tendenza nonostante l'impegno a mettere in campo una piattaforma unitaria ...