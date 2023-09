Brambati | «Inter mi ha colpito nonostante le cessioni importanti»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 4 settembre 2023) L’viene da tre vittorie consecutive in campionato ed è a punteggio pieno in classifica. Massimone è rimasto piacevolmente sorpreso e lo dice su TMW Radio. SORPRENDENTI – Massimogiudica positivamente il lavoro del tecnico nerazzurro: «Mi hain positivo l’. Non mi aspettavo che trovasse subito meccanismi e dinamichecome ha trovato sia a livello difensivo che offensivodelleche reputossime. Onana, Skriniar, Brozovic, Lukaku e Dzeko non ci sono più. Se devo dare un giudizio sulle tre giornate iniziali la squadra di Inzaghi mi ha proprio impressionato»-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto ...