Brad Binder | “Incidente Pecco? E’ il peggior incubo di ogni pilota”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 4 settembre 2023) Ieri non è stato un pomeriggio per niente facile nemmeno per, che è stato sfortunato protagonista in occasione dell’accorso aBagnaia. Ildi KTM infatti, non potendo deviare la sua traiettoria, è passato con la moto sopra le gambe deldella Ducati. La fortuna è chenon ha riportato fratture e non c’è stato nulla di grave. La situazione ha però lasciato un certo sgomento per il sudafricano che è intervenuto così nel post gara.: “? La parte più difficile risalire in modo” (Credit foto – pagina Facebook KTM)Queste alcune delle parole diriprese da motorsport.com: “La parte più difficile è stata ...