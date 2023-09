Bottanuco Bergamo | lite per la droga | il 54enne Giambattista Corna accoltellato dal padre 77enne Paolo

(Di lunedì 4 settembre 2023) Tragedia familiare in via Castelrotto, nel comune della bergamasca di. Un uomo di 77 anni,, avrebbe ucciso il figliocon tre coltellate allo stomaco nella tarda serata di ieri, domenica 3 settembre. A scatenare la violenza, unaseguita all'apparente ric

E' stato portato alla caserma dei Carabinieri di Treviglio () per essere sentito dal sostituto procuratore Letizia Aloisio il 77enne Paolo Corna, ...dall'abitazione di via Castelrotto a,...E' successo a, nella bergamasca. L'uomo sera è stato portato alla caserma dei carabinieri di Treviglio () per essere sentito dal sostituto procuratore Letizia Aloisio. Il 77enne ...Il delitto asarebbe avvenuto dopo una discussione, l'ennesima, per questioni di droga. In casa c'era anche la madre della ...

Padre di 80 anni accoltella e uccide il figlio a Bottanuco vicino Bergamo: arrestato, lite per motivi di droga Virgilio Notizie

BERGAMO - E' stato portato alla caserma dei Carabinieri di Treviglio (Bergamo) per essere sentito dal sostituto procuratore Letizia Aloisio ...Nella tarda serata di ieri un uomo di 77 anni, Paolo Corna, è stato arrestato dai Carabinieri di Treviglio dopo aver ucciso a coltellate suo figlio di 54 anni, Gianbattista. Tra i due spesso ...