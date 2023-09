(Di lunedì 4 settembre 2023) MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – La chiave del futuro della mobilità è il. Nessun’altra azienda può eguagliare lee la tecnologia cheoffre per idalin tutti i settori, dai computer di bordo allecloud, fino ai semiconduttori.può contare sulla propria esperienza nele nell’hardware e sta già registrando un’importante crescita nel settore dei computer di bordo. L’azienda prevede un fatturato di 3 miliardi di euro nel 2026 derivante dai soli computer per l’assistenza alla guida e l’infotainment. Nel complesso, gli sviluppi aziendali persono positivi, nonostante il contesto difficile e volatile. Il fatturato del settore di ...

Con leper il software automotive, le auto saranno in grado di fare di più" - ha dichiarato Markus Heyn, membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente del settore di business ...Con leper il software automotive, le auto saranno in grado di fare di più . Il software è la chiave per un maggior comfort e sostenibilità: nelle elettriche, per esempio, è il ...I clientipotranno crearepersonalizzate, modulari e scalabili, combinando i corpi camera e l'Adas Integration Platform, il computer ad alte prestazioni diper il settore ...

Bosch, soluzioni e tecnologie per veicoli definiti dal software Tiscali

Nessun'altra azienda può eguagliare le soluzioni e la tecnologia che Bosch offre per i veicoli definiti dal software in tutti i settori, dai computer di bordo alle soluzioni cloud, fino ai ...Thermoroma, l'azienda leader nell'installazione di climatizzatori Mitsubishi e caldaie Rinnai, ha annunciato una significativa espansione delle sue offerte di comfort termico. A partire dal 1 settembr ...