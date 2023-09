Hong Kong chiusa per tifone Saola . Chiusura in rialzo per ledopo che il governo ha annunciato nuove misure per rilanciare l'economia e il settore immobiliare. Hanno inciso positivamente anche i dati diffusi oggi che indicano come il settore ...: perdite contenute ad agosto, ma crollano i listiniMa non è andata così. Chi si aspettava un massacro sulle azioni è rimasto sicuramente deluso perché le perdite finali del mese sono ...0,4% il dato su base annuale contro lo 0,6 previsto)asiatiche, chiusa Hong Kong per un tifone, hanno chiuso positivi gli altri listini. In particolare quelli, dopo i dati migliori delle ...

Borse cinesi positive, Country Garden vola a Hong Kong con il via libera dei creditori Il Sole 24 ORE

SARÀ O NON SARÀ un nuovo 2008 È l’interrogativo che da qualche settimana serpeggia sui mercati finanziari di fronte al crack di Evergrande, società di costruzioni cinese che soffre già dal 2021 ma ch ...I dati su commercio e inflazione cinesi di agosto, quanto alla settimana che si apre, segnaleranno probabilmente che la ripresa dell’economia rimane fragile, mantenendo alta pressione su Pechino per i ...