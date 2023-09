Borsa | Hong Kong positiva | apre a +1 | 14%

Kong è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,47%), archiviando le contrattazioni a 18.836,16 punti.Spunto rialzista per l'indice Hang Seng, in allungo dell'1,14%, dopo aver esordito a 18.592,53.LadiKong apre la seduta con un'intonazione positiva al ritorno agli scambi dopo la pausa di venerdì per il passaggio del tifone Saola: l'indice Hang Seng, con gli ultimi dati sull'...

Evergrande torna alla Borsa di Hong Kong, ma crolla del 90% Il Sole 24 ORE

La città-stato di Hong Kong è sempre stata un centro finanziario importante, e negli ultimi anni ha iniziato a puntare sulla blockchain come tecnologia chiave per distinguersi dalle altre Borse. In ...La Borsa di Hong Kong apre la seduta con un'intonazione positiva al ritorno agli scambi dopo la pausa di venerdì per il passaggio del tifone Saola: l'indice Hang Seng, con gli ultimi dati ...