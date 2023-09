Borja Valero | «Thuram? Poteva fare più gol | ma inseritosi bene!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 4 settembre 2023)grande protagonista di Inter-Fiorentina, gara finita 4-0 per i nerazzurri. Gol e assist per lui. Ne parlaGRANDE IMPATTO ?a Dazn dopo Inter-Fiorentina: «? Normale pensare ad un piccolo tempo di adattamento allo stile di gioco di Inzaghi e ai suoi compagni. Si è inserito molto bene, oggi subito gol e assist. Si è procurato anche un rigore, ha avuto diverse occasioni di gol,essere ancora più cattivo sotto porta per inserirsi in maniera più impattante. Ma ha giocato una grandissima partita. In fase di ripartenza è veramente forte». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...