Borghi | «In 270 Inter solo 6 tiri subiti Squadra matura | tranquilla»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 4 settembre 2023) Stefanofa notare le tre partite perfette giocate dall’in questo inizio di campionato. Questa è la sua analisi su Dazn. ANALISI – I dati danno ragione all’lo dice: «Fluidità, focalizzazione, tranquillità. In 270 minuti non ha mai rischiato, ha subito 6contro squadre come Monza e Fiorentina, una delle più offensive del calcio italiano. Oggi non c’è stata partita a San Siro. L’veramente è differente sul piano mentale, ha trovato maturità nel proprio gioco attraverso il percorso in Champions League. Hanno iniziato cattivi, chiuso immediatamente la partita. Calhanoglu ama il suo nuovo ruolo, questa è una conquista dell’allenatore criticato diverse volte la scorsa stagione. Lautaro Martinez comunica anche oltre al gol»-News - ...