Bonus riscaldamento 2023 | sostituisce Bonus Bollette? Da quando

(Di lunedì 4 settembre 2023): dopo il 30 settembre le diverse misure anti caro energia attualmente in vigore potrebbero non essere rinnovate. Cosa succederà dopo? Il Governo pensa a un nuovo sostegno per cercare di limitare l’impatto dellesul portafoglio delle famiglie italiane. Quali le ipotesi in campo? Ecco cosa si sa al momento. Stop ai rinnovi per le misure anti-caro energia: le misure anti-caro energia varate in parallelo alla crisi determinata dalla guerra in Ucraina, lo scorso giugno sono state prorogate dal Governo Meloni fino al 30 settembre attraverso il Decretobis. Dunque, a meno che non intervenga un rinnovo, dopo tale termine potrebbero essere messi da ...

Bonus bollette in scadenza. Cosa succederà dopo Ipotesi bonus riscaldamento QuiFinanza

I bonus in bolletta stanno per scadere. Il prossimo 30 settembre, a oggi, sarebbe l'ultimo giorno per gli aiuti su gas e luce. Il governo non si è ancora espresso apertamente su ...Una sorta di bonus riscaldamento sotto forma di contributo fisso, differenziato per zona climatica e destinato senza distinzione di reddito a tutti, ad eccezione di coloro che già beneficiano del ...