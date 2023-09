Bonus da 500 euro per questi percettori Che cos’è e a chi spetta

Leggi su blowingpost

(Di lunedì 4 settembre 2023) Anche questo Governo alla fine dei conti sarà destinato a stanziare fondi per moltiche si approssimano ad arrivare nei prossimi mesi; traavremo: ilmobili,barriere architettoniche,libri, rimodulazione Supered Eco. Come tutti sappiamo è partita anche la nuova piattaforma che aiuterà a soppiantare il Reddito di Cittadinanza. Tra tutte queste agevolazioni, non abbiamo solo quelle che arriveranno in aiuto alle persone più in difficoltà, ma esiste anche un particolare tipo didel quale si parla molto poco e che non tutti conoscono. Andiamo a scoprire nel dettaglio di cosa stiamo parlando. Ilda €500 destinato ai maggiorenni esiste già dal governo Renzi ma viene rinnovato ogni ...