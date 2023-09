Bombardieri Uil al delirio | “L’incidente ferroviario di Torino è colpa del governo” FdI | “Affermazioni gravi”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 4 settembre 2023) “Questi non sono incidenti ma omicidi sul lavoro. E c’è una responsabilità morale del: in un anno non abbiamo piu parlato di sicurezza sul lavoro”: dichiarazioni sconcertanti quelle del leader della Uil, Pierpaolo, ospite a Rainews 24, parlando a pochi giorni la tragica morte dei 5 operai a Brandizzo. “Noi abbiamo chiesto più ispettori e più ispezioni – dice il leader sindacale in una dichiarazione che ha spiazzato lo stesso intervistatore – abbiamo chiesto che le aziende che violano le norme sulla sicurezza non partecipino ai bandi pubblici, di creare un impianto culturale intervendo su formazione e prevenzione a partire dalle scuole, abbiamo detto che serve una procura speciale perché spesso i responsabili non vengono perseguiti dalla legge. Ma dalnon è arrivata nessuna risposta, solo chiacchiere”, ...