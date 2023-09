Bolton Wanderers vs Salford City – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 4 settembre 2023) I, campioni in carica dell’EFL Trophy, iniziano la difesa del titolo ospitando il, squadra di League Two, nella partita inaugurale del Gruppo E della Northern Section, martedì 5 settembre. I Trotters hanno sconfitto il Plymouth Argyle per 4-0 nell’edizione dello scorso anno, mentre ilha già sperimentato la propria dose di gioia ad eliminazione diretta quest’anno, battendo il Preston North End e il Leeds United nel secondo turno di EFL Cup. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le due ...