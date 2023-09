Bologna | si ferma Skorupski | l'esito degli esami e i tempi di recupero

Sinuovamente Paul Pogba: problema muscolare nella trasferta di Empoli per il francese, la Juve e ...al successo pieno in campionato a una settimana dalla frenata casalinga contro il. ...... che torna a vincere dopo il pareggio col. La trasferta di Empoli poteva nascondere delle ... Allegri soddisfatto, ma Pogba siancora: "Ha sentito una fitta, vedremo gli esami" L'unica nota ...La squadra di Max Allegri, dopo il pareggio casalingo con il, torna subito a vincere ... Terzo ko in altrettante gare invece per la formazione di Paolo Zanetti, unica ancoraa zero punti e ...

Bus fermo e strada Maggiore bloccata, traffico in tilt in centro a ... il Resto del Carlino

Dopo la morte per accoltellamento di Davide Buzzi, sono ora in stato di fermo il gestore del locale ... il ventunesse che si era presentato con lui venerdì sera nel bar di via Bologna (Telestense) Su ...Si erano presentati nel locale Big Town di via Bologna, a Ferrara, con una tanica di benzina. Volevano vendicarsi, perché nella notte tra il 12 e il 13 agosto scorso in quel bar, nel ...