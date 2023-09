Blitz di Furlani Milan | ecco il prossimo colpo | arriva il bomber | terremoto europeo | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 settembre 2023) Il calciomercato è finito solo venerdì scorso, ma La Gazzetta dello Sport indica ilobiettivo per l'attacco delnel 2024: Jonathan David, centravanti 23enne del Lille. Il primo nome della lista die Moncada dopo l'obiettivo oramai sfuggi di Mehdi Taremi del Porto nelle ultime ore di mercato. Tanto che tra giovedì e venerdì scorso i rossoneri hanno provato a chiederlo in prestito ai francesi, ricevendo però un “no” come riposta. David, valutazione alta: 60 milioni di euro Ma non si è trattato solo di un'idea last minute perchè ilè sulle sue tracce da tempo e ad oggi è il primo obiettivo per l'attacco per la prossima stagione. La sua valutazione attuale è altissima, si parla di almeno 60 milioni di euro, ma il suo contratto scade nel 2025 e dunque il Diavolo potrebbe puntare a ...