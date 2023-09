Bimbo morto a Livorno | madre ' non omicidio ma tragico incidente'

(Di lunedì 4 settembre 2023) La 38enne cubana in carcere con l'accusa di aver ucciso il figlio di due anni e mezzo, mentre erano in vacanza a, oggi in sede di interrogatorio di garanzia ha respinto le accuse dicendo al ...

La 38enne cubana in carcere con l'accusa di aver ucciso il figlio di due anni e mezzo, mentre erano in vacanza a Livorno, oggi in sede di interrogatorio di garanzia ha respinto le accuse dicendo al ...I lavori erano "in economia", ma la stanza della tragedia era equiparabile a un cantiere: si cerca di capire cosa sia successoPrecedentemente sempre i giudici milanesi avevano affidato unal marito del padre biologico del piccolo che era. Il Tribunale aveva anche ordinato la trascrizione dell'atto di nascita con ...

La 38enne cubana in carcere con l'accusa di aver ucciso il figlio di due anni e mezzo, mentre erano in vacanza a Livorno, oggi in sede di interrogatorio di garanzia ha respinto le accuse dicendo al gi ...La tragedia ha scosso il piccolo paesino in provincia di Prato. A Montemurlo, nella tarda serata di sabato, un bambino di 17 mesi è morto, dopo essere rimasto schiacciato sotto alcuni pannelli di cart ...