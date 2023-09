...hai conti pubblici. Come segnalato più volte da Repubblica , i cosiddetti " Sondervermoegen ", i veicoli finanziari con cui Berlino contava di finanziare spese straordinarie fuori, ...... non c'è tema sul quale l'ex sindaco di Frosinone nin venga mobilitato,, catapultato ... Questo perché l'ultimo assessore alprima dell'arrivo dell'attuale maggioranza era stato lui. ...Ma mentre il governo socialista di Atene avevai conti dello Stato, in tre anni e mezzo il ... nel periodo 2008 - 2014, di 265 miliardi, con l'obiettivo di raggiungere il pareggio di...

"Bilancio truccato". I rigoristi tedeschi stroncati dalla Corte dei conti ilGiornale.it

La Corte dei conti tedesca ritiene che Berlino abbia truccato i propri conti pubblici. Il ministro delle Finanze Christian Lindner è finito nell'occhio del ciclone ...Nel mirino della magistratura contabile tedesca ci sono i veicoli finanziari con cui si sostengono le spese straordinarie. L’effetto è che il deficit reale ...