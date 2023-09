Bilancio | per Meloni vertice con la maggioranza Quali sono le priorità del governo

(Di lunedì 4 settembre 2023) La prossima dovrà essere una legge di«seria» e «prudente», perché le coperturepoche e di conseguenza c'è da riflettere bene su cosa è possibile fare e cosa no. Il messaggio lanciato nei giorni scorsi dalla presidente del Consiglio, Giorgia, e dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, tornerà d'attualità dopodomani nella riunione diconvocata nel tardo pomeriggio a palazzo Chigi. Al tavolo oltre ai capigruppo di Camera e Senato dei partiti che sostengono l'esecutivo (FdI, Lega, FI, Nm e Udc) ci saranno anche i vice Matteo Salvini e Antonio Tajani (di rientro dalla missione in Cina). Secondo quanto filtra da fonti disi tratterà di un'occasione di normale confronto per discutere insieme delle. Una dinamica politica che dovrebbe ...

In passato, tutte le leggi dierano concepite "raccogliere tutto il consenso possibile e nel minor tempo possibile, lasciando sul campo anche macerie economiche e finanziarie, vedi il ...Come tiene a rimarcare il presidente, si tratta di elaborazioni preziosechi opera di Sicurezza sul Lavoro perché mettono in luce ed evidenziano gli aspetti più gravi dell'emergenza . Specie ...Riunionefare il punto sulla legge di, ma anche sulle riforme costituzionali e sulla giustizia. I nodi della riforma della giustizia Ospite del forum Ambrosetti, Carlo Nordio ha ...

Giorgetti, Superbonus nel mirino: «Ingessa il bilancio e lascia pochi margini per altro» Il Sole 24 ORE

In passato, rimarcano le fonti di governo, tutte le leggi di bilancio erano concepite per raccogliere tutto il consenso possibile e nel minor tempo possibile, lasciando sul campo anche macerie ...Dipende anche dal bilancio se o meno o meno avranno tutte le specifiche nello stesso. Non vi è alcuna garanzia che il prodotto che sembra essere utile per voi possa suonare lo stesso ad altri. In quel ...