Bersani dà del “cogl…” al generale Vannacci video E a sinistra nessuna condanna il turpiloquio

(Di lunedì 4 settembre 2023) L’avesse detto Sgarbi, a quest’ora il “tribunale morale” della, politica e intellettuale, già lo avrebbe processato eto per vilipendio delle istituzioni e perpolitico. Se invece un insulto pesante, che fa riferimento a unparagonato a un testicolo, lo pronuncia Pierluigi, asi ridacchia e si applaude, come accaduto ieri alla festa dell’Unità a Ravenna. “Se è possibile dare dell’anormale a un omosessuale, è possibile anche dare del coglione a un?”, chiede retoricamente alla platea l’ex segretario del Pd, con il pubblico che si sganascia visto il riferimento al, l’ultimo “nemico” dellada salotto e da ...

Sta diventando virale sul web il video in cui l'ex segretarioPd Pier Luigiattacca pesantemente il generale Roberto Vannacci dal palco della Festa dell'Unità di Ravenna. In una lunga conversazione con la giornalista della Stampa Francesca Schianchi, ..."È possibile dare anchecoglione a un generale", si è chiesto l'ex segretarioPD in un intervento alla Festa dell'Unità di ...Generale #Vannacci, Pierluigi #(#PD): 'se è possibile dare dell'anormale a un omosessuale, è possibile anche darecoglione a un generale'. pic.twitter.com/1oTGUPlF2Z - Ultimora.net - POLITICS (@ultimora_pol) September ...

Vannacci, Bersani: 'Possibile dare del cog**one ad un generale' TGLA7

L'ex segretario del Pd, Pierluigi Bersani, ospite alla festa dell’Unità di Ravenna, ha commentato alcuni passaggi del discusso libro scritto dal generale ...«È possibile dare anche del coglione a un generale», si è chiesto l'ex segretario del PD in un intervento alla Festa dell'Unità di Ravenna ...