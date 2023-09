Bergamo | uccide il figlio tossicodipendente a coltellate e si consegna ai carabinieri

(Di lunedì 4 settembre 2023) Portato alla caserma deidi Treviglio () per essere sentito dal sostituto procuratore Letizia Aloisio il 77enne Paolo Corna , arrestato ieri sera per aver ucciso aal termine di una lite il54enne Gianbattista Corna . Terminati i rilievi deiil corpo della vittima è stato portato via dall’abitazione di via Castelrotto a Bottanuco, che non è stata...

La tragedia familiare si è consumata a Bottanuco, nella provincia diArrestato il padre. L'anziano responsabile dell'aggressione è stato immediatamente arrestato dalle forze dell'ordine e ...Un uomo di 80 anni ha ucciso il figlio di 54, a Bottanuco (), al culmine di una lite nella casa del genitore, in via Castelrotto. Il figlio è morto sul colpo, raggiunto da alcuni fendenti all'addome: vani i soccorsi del 118. Sul posto per i rilievi i ...anto che il raffronto tra i profili biologico e genetico die le tracce organiche ritrovate ... tenta un maldestro approccio sessuale, lei lo respinge " o forse lo deride " e lui la...

Paolo Corna uccide a coltellate il figlio Gianbattista: poi chiama i carabinieri Today.it

Portato alla caserma dei carabinieri di Treviglio (Bergamo) per essere sentito dal sostituto procuratore Letizia Aloisio il 77enne Paolo Corna, arrestato ieri sera per aver ucciso a coltellate al ...Un uomo di 80 anni ha ucciso a coltellate il figlio di 54, a Bottanuco (Bergamo), al culmine di una lite nella casa del genitore, in via Castelrotto. Il figlio è… Leggi ...