Benvenuti al Sud film stasera in tv 4 settembre | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di lunedì 4 settembre 2023)al Sud è ilin tv lunedì 42023 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVal Sudin tv:e scheda GENERE: Commedia ANNO: 2010 REGIA: Luca Miniero: Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Alessandro Siani, Valentina Lodovini, Nando Paone, Giacomo Rizzo, Naike Rivelli, Teco Celio DURATA:al Sudin tv:Alberto Colombo (Claudio Bisio), è il Direttore di un ...