Bentornata Lazio

(Di lunedì 4 settembre 2023) Che. Inattesa arriva la reazione della creatura di Sarri che replica il blitz del Maradona di sei mesi fa, batte con merito il Napoli e allontana i cattivi pensieri dopo le sconfitte iniziali. Apre il tacco di Luis Alberto, pari Zielinski, rete decisiva di Kamada. Da applaudire anche l'esordio di Guendouzi che aveva segnato il 3-1 annullato per un discutibile fuorigioco. In generale lasi rialza nel momento più difficile, segnali di risveglio che consentono di guardare ai prossimi impegni con rinnovato entusiasmo. Garcia schiera lo stesso Napoli dell'anno scorso senza Kim ma con Juan Jesus accanto a Rrahmani. Nuovi acquisti in panchina con il recupero fondamentale di Kvaratskhelia e Osihmen terminale offensivo. Sarri torna nella «sua» Napoli, si affida ancora una volta a Kamada accanto a Luis Alberto e Cataldi (Vecino, l'eroe dello scorso ...