Benedetta Scuderi e la batosta a Giambruno | vendetta servita in diretta

Leggi su biccy

(Di lunedì 4 settembre 2023) A pochi giorni dall’enorme polemica scoppiata per le sue esternazioni sui casi di violenza contro le donne, Andreanel suo Diario Del Giorno ha trattato il caso dell’orsa Amarena a colpi di fucile alle porte del Parco d’Abruzzo. Il compagno di Giorgia Meloni per commentare l’uccisione della povera orsa aveva in collegamento, attivista dei Verdi, candidata alla Camera per l’Alleanza Verdi Sinistra e portavoce della Federazione dei Giovani Verdi europei.serve una dolcein: “Se l’orsa non fosse uscita di notte”.ha introdotto l’argomento del giorno riportando le parole di Roberto Saviano: “Nelle ultime ore è stata un’altra polemica politica.Ecco la pagina di giornale con le parole ...