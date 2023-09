Beautiful Anticipazioni e Trame Americane | Steffy lascia la Soap Ultime puntate per Jacqueline MacInnes Wood

(Di lunedì 4 settembre 2023)Forrester. Il 7 settembre 2023girerà le sueprima di andare in congedo di maternità. Ma cosa succederà nella? Come giustificheranno l'assenza - temporanea - della Forrester? Scopriamolo insieme.

Steffy Forrester lascia Beautiful. Il 7 settembre 2023 Jacqueline MacInnes Wood girerà le sue ultime puntate prima di andare in congedo di maternità. Ma cosa succederà nella Soap Come giustificherann ...Il tradimento del Forrester viene scoperto, ma il confronto tra marito e moglie fa venire a galla altre verità. Scopriamo le anticipazioni della settimana ...