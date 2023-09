... arrivando a scrivere anche un libro sul basso svanito nel nulla: recentemente, parlando con l'ex, questi gli ha detto che vorrebbe ritrovare quell'Hofner. E così è nato il progetto di ......una ricerca globale per trovare un basso appartenuto a Paul McCartney e presente in diverse iconiche canzoni dei primi, tra cui 'Twist And Shout', 'Love Me Do' e 'She Loves You'.al ...Secondo il gruppo, un team di fan e ricercatori devoti dei, McCartney usò il basso a Londra nel 1969 quando iregistrarono il progetto Get Back Let It Be e da allora non è mai più ...

Beatles, caccia al basso perduto di Paul McCartney sparito nel 1969 TGCOM

Il basso elettrico, un Höfner 500/1, fu acquistato da McCartney per circa 37 dollari nel 1961 in un negozio di Amburgo e definita la sua "preferita", secondo The Lost Bass Project, il gruppo che ha ...È stato pubblicizzato come un tentativo di risolvere uno dei grandi misteri del Rock and Roll: è in corso una ricerca globale per trovare un basso appartenuto a Paul McCartney e presente in diverse ...