Bce e Fed navigano a vista | inflazione il mostro da combattere

(Di lunedì 4 settembre 2023) Quando finirà la corsa ai rialzi dei tassi? Quando Fed e Bce decideranno che la battaglia contro l'è stata vinta? Sono le due domande più gettonate negli ambienti economici internazionali. A sentire le parole conclusive del discorso di Powell, numero uno della Fed, nella riunione dei banchieri centrali a Jackson Hole, non ci sarebbe da stare allegri "siamo guidati dalle stelle sotto un cielo denso di nubi". Praticamente un "navighiamo ain un oceano ancora in tempesta". Dal canto suo Christine Lagarde, presidente della Bce , per la prima volta non ha voluto fare previsioni sottolineando solo che si dovranno vedere i dati al momento. Più o meno lo stesso concetto del suo collega americano.