Basket | Mondiali Pozzecco verso Italia - Usa ' Palcoscenico meritato'

L'Italia deve giocare 'la partita perfetta' contro gli Stati Uniti nei quarti di finale dei Mondiali di basket 2023. Parola di Dino Meneghin, leggenda della pallacanestro azzurra, che analizza all'Adnkronos la sfida in programma domani tra la Nazionale del ct Gianmarco Pozzecco e la squadra americana. Così il coach dell'Italia del basket, Gianmarco Pozzecco, alla vigilia dell'attesa sfida dei quarti di finale dei Mondiali, contro gli Usa, in programma alle 14.40 italiane, alla Mall of Asia Arena. "Pozzecco a volte sopra le righe ma non deve offuscare i suoi meriti"

Il coach azzurro: 'Loro favoriti ma sfrutteremo le nostre caratteristiche'.ROMA (ITALPRESS) - 'Ci meritiamo questa partita. I ragazzi si ...Venticinque anni dopo sarà ancora Italia-Stati Uniti ai quarti di finale di un Mondiale di basket. Era dal 1998 che gli azzurri non riuscivano a raggiungere questo traguardo e, come in quella circosta ...